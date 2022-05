Parco gioco diffuso, a Novi si parte con il Color Day per i bimbi

NOVI LIGURE — Dopo Bosio e Cabella, ora anche a Novi Ligure sta per prendere vita un parco giochi diffuso. Il progetto, rivolto ovviamente ai bambini, prevede un insieme di installazioni realizzate sulla pavimentazione stradale che garantisce divertimento e distanziamento, anche in tempo di Covid, ed è destinato a tutte le fasce dell’infanzia.

«La sua natura “diffusa” permette la dislocazione in punti differenti della città (vie, piazze, parchi) e consente di svolgere le attività completamente all’aperto. Ogni installazione è pensata per permettere un contatto visivo fra i giocatori, mantenendo però la giusta distanza durante il gioco, e si integra perfettamente con l’ambiente che la circonda rendendo inalterate le condizioni di viabilità», spiegano dall’amministrazione comunale.

Il primo evento in preparazione del parco giochi diffuso è il Color Day di sabato 21 maggio. Tutti i bambini che vorranno divertirsi a disegnare i giochi stradali sono invitati in piazza Carenzi dalle 16 alle 18. I partecipanti riceveranno in regalo un “color book” su cui annotare le proprie idee e consultare la mappa del parco.

Il parco giochi diffuso di Novi Ligure verrà realizzato in estate con il contributo della Regione Piemonte e in collaborazione con la società Circowow (ideatori del progetto), l’associazione culturale Gli Animattori e il Punto Giovani di Novi Ligure.

Quest’anno si terrà anche la prima Giornata del gioco libero all’aperto: istituita dalla Regione Piemonte, cadrà ogni ultimo sabato di maggio. Cabella Ligure ha aderito alla manifestazione e sabato 28 maggio, dalle 14.00, organizzerà giochi di squadra «per giocare e divertirci insieme come una volta». L’iniziativa è organizzata da Comune, Proloco e associazione Roba da’ Streije. Info e prenotazioni 348 2912969.