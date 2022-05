Pierluigi Bersani ad Acqui per sostenere Bruno Barosio

ACQUI TERME - Ospite d'eccezione per il circolo acquese del Partito Democratico a sostegno della candidatura di Bruno Barosio a sindaco di Acqui. Pierluigi Bersani, leader di Articolo Uno, sabato 28 alle 9 sarà al Caffè dei Mercanti, in piazza della Bollente, ricevuto dall'aspirante sindaco del Pd e dall'onorevole Federico Fornaro. Presenti anche i candidati consiglieri di Articolo Uno, Mario Alberto Minetti, Barbara Caglio e Maria Paola Giuliano. Bersani farà tappa ad Acqui Terme per poi spostarsi ad Alessandria per incontrare (alle 10.30) il candidato sindaco Giorgio Abonante.