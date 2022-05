Tifosi Bertram, pullman per Venezia

TORTONA - Tifosi Bertram mobilitati per gara 3 a Venezia. Giovedì 19 maggio la Bertram sarà impegnata al PalaTaliercio di Mestre per la gara 3 dei quarti di finale contro l’Umana Reyer Venezia (palla a due è fissata alle ore 20). Per sostenere da vicino i bianconeri, i tifosi organizzano un pullman per raggiungere il palazzetto, con partenza fissata alle ore 14.30 dal piazzale del PalaCamagna. Il servizio, andata-ritorno in giornata al costo di 30 euro.

La società bianconera si è attivata per fornire a tutti gli aderenti il biglietto per accedere al PalaTaliercio, che avrà un costo di 10 euro. Per riservare il proprio posto sul pullman, il numero di riferimento è 333 6501456. Il termine ultimo per aderire è fissato alle ore 18 di mercoledì 18 maggio. Il viaggio sarà confermato solo al raggiungimento di almeno 30 persone.