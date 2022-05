Alessandria, sopralluogo allo scalo ferroviario. Sarà rilanciato?

Lo scalo di Alessandria è strategico per il sistema del trasporto merci sia per l’Italia che per una parte importante d’Europa. E ora ci sarebbero anche dei tempi precisi per il suo inserimento in rete. È quanto emerso dal sopralluogo che la Regione Piemonte, rappresentata dall’assessore Matteo Marnati, il Gruppo Fs, con l’ingegner Vincenzo Macello, e il commissario del Terzo Valico, Calogero Mauceri, hanno svolto lunedì pomeriggio.