Premio Bovone: serata di premiazione a Villa Bottaro

OVADA - Sarà la prima edizione privata dalla sua principale promotrice e sostenitrice. È in programma per questa sera, martedì 17 maggio, a partire dalle ore 20.00 nella splendida cornice di Villa Bottaro a Silvano d’Orba, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti per l’edizione 2022 del "Premio Bovone", l’iniziativa curata dal Rotary Club di Ovada per ricordare la figura dell’imprenditore e socio dell’associazione.

Ma il pensiero più affettuoso sarà rivolto alla figura di Ada Bruzzo Bovone, scomparsa nello scorso mese di febbraio. Nel corso della serata verrà rivolto un pensiero proprio a colei che, circa venticinque anni fa, ideò questa iniziativa, con l'obiettivo di ricordare lo spirito di iniziativa e l’impegno del marito Luigi, fondatore dell'omonima azienda ovadese che oggi esporta nel mondo le sue macchine per il vetro.

Record di partecipanti

L’Agenda 2030, la complessa tematica dello sviluppo sostenibile, costituivano la traccia per gli elaborati proposti agli studenti delle tre classi delle scuole secondarie di secondo grado (istituti Barletti e Santa Caterina - Madri Pie di Ovada) alle quali il premio è rivolto.

«Sono 67 gli studenti che hanno sottoposto gli elaborati al giudizio della nostra commissione», afferma Alberto Bodrato, attuale presidente del club. Importante la crescita registrata negli ultimi anni. A giudicare sono state le professoresse Sabina Caneva e Cristina Ferrari, la dottoressa Mina Merlo e il giornalista Gualberto Ranieri.