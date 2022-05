'Doniamo ali alla ricerca' : sabato 21 l'evento in piazza Italia

ACQUI TERME - L'appuntamento è fissato per sabato 21 in piazza Italia. La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, Delegazione di Acqui Terme, insieme alla Pro Loco di Acqui, organizza l'evento solidale 'Doniamo ali alla ricerca' a sostegno del quarto progetto di ricerca scientifica che la Fondazione ha promosso per il 2022.

Il programma dell'iniziativa

A partire dalle 18 distribuzione non-stop di linguine al pesto, roastbeef con insalata, e bevande. A cornice dell'evento, intrattenimento per i bimbi da parte dell'organizzazione giovanile 'Cuore Giovane', con trucchi per bimbi, palloncini modellabili e baby dance. Dalle 21 musica dal vivo con la 'Toy Boy Band', con cover dei più famosi brani nazionali e internazionali. Nel corso della manifestazione sarà presente il banchetto della Delegazione con i gadgets solidali e i pacchi a sorpresa offerti dai commercianti acquesi, tra cui: un soggiorno di due notti in una struttura ricettiva di Bardonecchia, un buono spesa da 100 euro offerto da Confersercenti, un buono spesa da 50 euro offerto dal supermercato Giacobbe, e tanti altri prodotti di qualità e buoni sconto per la spesa.

«La Delegazione ringrazia tutte le realtà commerciali del territorio che hanno contribuito a vario titolo alla realizzazione dell'evento», comunicano gli organizzatori. «Tutto il ricavato, escluse le spese, andrà a sostegno dei progetti di ricerca scientifica della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica adottati dalla delegazione acquese grazie al generoso sostegno dei cittadini e delle realtà del territorio.

Sarà presente anche la giovane attrice genovese Camilla Ricciardi, già protagonista di film dedicati ai giovani e di serie quali "Il Collegio". La Ricciardi presenterà il film in uscita girato a Torino che la vede protagonista e che tratta l'argomento bullismo, oltre al suo libro che racconta la vita, i sogni e le speranze di una ragazza con la fibrosi cistica. «La Delegazione vi aspetta numerosi a sostegno della malattia genetica grave più diffusa che toglie il respiro».