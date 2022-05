Le bandiere del Pci per l'ultimo saluto a Gianni Malfettani

NOVI LIGURE — Il gonfalone della città di Novi Ligure, di cui era stato amministratore per lungo tempo. Gli emblemi dell’Anpi, l’associazione dei partigiani, di cui era diventato presidente nel 2016. E poi le bandiere rosse del Pci, l’ideale in cui aveva creduto e per cui si era battuto tutta la vita. I novesi hanno salutato per l’ultima volta così Gianni Malfettani, oggi alla chiesa del Sacro Cuore.

Malfettani è scomparso lunedì a 76 anni, al termine di un’esistenza caratterizzata dall’impegno politico – è stato consigliere comunale, assessore e presidente del Cit – ma anche dall’amore per lo sport, soprattutto per la Comollo, la squadra di calcio di cui fu presidente.