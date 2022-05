"Paesi & Sapori": torna l'appuntamento con il weekend del gusto

OVADA - Mancano ormai solamente pochi giorni al ritorno di "Paesi & Sapori", l'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Ovada e dell’Alto Monferrato Ovadese, in programma nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio.

Da qualche giorno si conoscono già praticamente tutti i nomi degli enti e delle associazioni che prenderanno parte alla XVI edizione dello storico appuntamento gastronomico ovadese, in programma nella centralissima piazza Martiri della Benedicta.

La mappa del gusto

Saranno in undici, in totale, gli stand “mangerecci” presenti nell’area della festa. Da segnalare la “new entry” della Pro Loco di Voltaggio che, per l’occasione, proporrà i suoi gnocchi al sugo e al pesto. Gli amanti della buona cucina locale, poi, non potranno certamente non transitare dagli spazi che verranno riservati a Rocca Grimalda, gradito ritorno di questa edizione con la fantastica peirbuieira.

Per il resto si tratta di conferme, come la Pro Loco di Cassinelle con la rosticciata mista con patate, la Pro Loco di Cimaferle con la focaccia al formaggio, la Pro Loco di Montaldo Bormida con la prelibata farinata, l’ANSPI di Silvano d’Orba con i dolci casalinghi, l’ASD Amici del Borgo di Ovada con le lasagne al forno, l’ASD Tagliolese con gli agnolotti, Insieme per Castelletto (d’Orba) con il fritto misto di pesce, Moretti con gli spiedi di pecora con panisetta e la Pro Loco di Ovada con il servizio bar (in vendita acqua e birra).

Voglia di ripartire

Inutile nascondere che c’è grande entusiasmo per questa ripartenza che arriva dopo lo stop forzato dell’ultimo biennio. La pausa dettata dalla pandemia, peraltro, ha creato non pochi problemi tra le Pro Loco del territorio (e non solo), ma ora c’è la volontà di lasciarsi alle spalle un periodo difficile.