Cambio di programma causa Covid: a Spazio Classica il Duo Alterno

ACQUI TERME - Cambio di programma per il secondo appuntamento di Spazio Classica, la rassegna musicale ospitata dalla Sala Santa Maria di via Barone ad Acqui Terme. Causa contagio Covid, domani, sabato 21, alle 17, sul palcoscenico non saliranno la violista Nataliya Borysyuk ed il pianista Melani Mestre ma il Duo Alterno, composto da Tiziana Scandaletti (soprano) e Riccardo Piacentini (pianista). L’Associazione Antithesis, in collaborazione con Rive Gauche, dopo la diffusione di un preludio introduttivo, ‘Espace éternel’, composto per la Sala Santa Maria dal Maestro Umberto Bombardelli, proporrà ‘Les Nouveaux Animaux’.

«Il Duo Alterno è considerato uno dei punti di riferimento nel repertorio vocale-pianistico del Novecento e contemporaneo – spiegano Silvia Caviglia e Roberto Lazzarino - Con le esecuzioni di oltre 70 compositori italiani viventi, dal suo debutto a Vancouver nel 1997, ha portato la musica contemporanea italiana in 60 Paesi di cinque continenti». Numerose le incisioni, le monografie di grande pregio e le performance nelle sale più importanti del mondo. Grande interesse ha riscosso il lavoro di ricerca sperimentale sulla “fotomusica con foto-suoni” e il “soundwatching” che ha portato alla incisione di 9 CD per sonorizzazioni museali. Entrambi gli artisti sono docenti del Conservatorio di Milano.

«Al pubblico acquese verrà proposto un programma davvero interessante – continuano i direttori artistici di Spazio Classica - Coccodrilli, pulci, gatti, cani, dromedari, capre, cavallette, delfini, gamberi, carpe, uomini, cavallucci marini, zanzare, tutti in musica. Un simpatico bestiario tratto dalle opere di Alfredo Casella (da “Quattro favole romanesche” di Trilussa), Erik Satie (Préludes flasques pour un chien), Francis Poulenc (Le bestiaire, ou Cortège d'Orphée), Gioachino Rossini (Memento Homo), Riccardo Piacentini (Jazz motetus X - Como un caballito de mar), Cathy Berberian (Morsicathy), Roberta Vacca (Coplas de gatos), Gioachino Rossini (Duetto buffo di due gatti)». Posti limitati. Prenotazione obbligatoria. Info: 329.5367708.