Cinque storie uniche, McArthurGlen promuove inclusività e diversità

SERRAVALLE SCRIVIA — “Siamo tutti perfetti così come siamo”, un concetto tanto semplice quanto profondo di cui McArthurGlen Serravalle Designer Outlet insieme agli altri quattro Centri del Gruppo in Italia – Barberino, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle – vogliono farsi promotori.

Consapevole della propria responsabilità nei confronti delle comunità in cui opera, da sempre supportate attraverso progetti di valorizzazione artistica e culturale, il Gruppo McArthurGlen ha presentato un nuovo progetto che mette al centro proprio le persone e le loro storie.

Con questo spirito nasce i MAGnifici 5, pillole di unicità, una serie di cortometraggi che si pongono l’obiettivo principale di portare, a quante più persone possibile un messaggio di inclusione, uguaglianza e diversità, dicendo ad alta voce che siamo tutti unici, attraverso il proprio vissuto, la propria storia, ma anche le proprie insicurezze, perché sono proprio quest’ultime che spesso ci rendono invincibili.

Cinque Ambasciatori di unicità – i MAGnifici 5 – sono stati scelti proprio per l’impegno che da tempo mettono nel raccontare in modo positivo e unico come ognuno di noi sia “Perfettamente Imperfetto” (cit. Ambra Sabatini).

Chi sono i MAGnifici 5:

Papà per scelta – coppia di nome e di fatto e genitori di due splendidi gemelli

Ambra Sabatini – atleta medaglia d'oro e record mondiale a Tokyo 2020

Benedetta de Luca – avvocato e modella body positivity

Luca e Alba Trapanese – papà single di una meravigliosa bimba

Raissa e Momo – la testimonianza che l’amore non ha confini e barriere

Voci, storie, vissuti e racconti di persone che rappresentano il valore della vita nella sua autenticità e che attraverso la produzione di video emozionali raccontano con verità e semplicità come ogni loro caratteristica li abbia resi speciali e come, spronati proprio dalle loro unicità, siano stati in grado di trarre la giusta determinazione a diventare dei veri eroi dei nostri tempi, fonte di ispirazione per tutti coloro che li seguono.

I video-racconti saranno disponibili su una pagina web dedicata e sui social dei 5 Designer Outlet del Gruppo McArthurGlen in Italia oltre che sui singoli profili de i MAGnifici 5 a partire dal 3 giugno.