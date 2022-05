Club Italia, una giornata in compagnia di golf e auto d'epoca

SERRAVALLE SCRIVIA — Gara di golf e sfilata delle auto d’epoca del Club Italia, domani, sabato 21 maggio, a Serravalle Scrivia. La giornata, organizzata dal prestigioso club automobilistico, sarà incentrata sulla gara di golf con formula di gioco louisiana a coppie che si svolgerà, al mattino, nei campi del Serravalle Golf Club. Nel pomeriggio, le auto sfileranno nella piazza centrale del Serravalle Designer Outlet, dove si svolgerà il concorso di eleganza McArthurGlen.

Verso le 16 ritorno al Golf Club da dove partirà un mini tour automobilistico sulla colline del Gavi con sosta a Villa Sparina per visita alle cantine e, subito dopo, a Monterotondo di Gavi per la premiazione e la chiusura dell’evento. Un evento divenuto un classico come Club Italia Coppa Erg che, alla ventesima edizione, vuole essere il segnale di una ‘riconquistata’ normalità, dopo due anni di stop a causa della pandemia.