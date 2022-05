Musicanovi, ai Campionissimi due virtuose del clavicembalo

NOVI LIGURE — Torna nello scenario di prestigio del Museo dei Campionissimi la rassegna Musicanovi. Questa sera, venerdì, dalle 21.00, a esibirsi saranno Angela Lazzaroni e Chiara Nicora, protagoniste a quattro mani sul clavicembalo per “Musica domestica”. L’ingresso all’iniziativa è gratuito. Unico requisito è l’amore per la musica.

Spicca per il suo talento, messo in mostra anche da giovane, Angela Lazzaroni. Il diploma in pianoforte. I premi conseguiti nei concorsi europei, la collaborazione con la Scala di Milano. Il perfezionamento al clavicembalo portato avanti con il maestro Ottavio Dantone assieme allo studio del pianoforte col pianista polacco Marian Mika. Oggi la musicista dirige l’Accademia Ambrosiana.

Anche Chiara Nicora ha collaborato con la Scala di Milano. Si è perfezionata con i migliori docenti a ha collaborato a diversi importanti progetti musicali. Ha inciso per le case discografiche Bongiovanni, Brilliant, Map e Frame suonando su strumenti originali. Ha pubblicato il libro: “La musica degli angeli”. Ad oggi è docente presso il Conservatorio di Novara. Il loro connubio artistico porterà a forti emozioni.

Il concerto si aprirà con il compositore austriaco Ignace Pleyel, allievo di Haydn. Il compositore ebbe una vita curiosa: fu editore e costruttore di strumenti. Il grande Chopin voleva suonare solo sui suoi strumenti. Scrisse 42 sinfonie e 70 quartetti d’archi. A seguire Leopold Kozeluck, compositore austriaco a sua volta virtuoso del pianoforte. Spazio infine a due nomi noti come Johan Sebastian Bach e Wolfang Amadeus Mozart.