Scuola di musica, settimana dedicata ai saggi

OVADA - Parte lunedì la settimana dedicata ai saggi di fine anno degli allievi della scuola di musica "A. Rebora" di Ovada. Nove appuntamenti in cui i giovani musicisti ovadesi metteranno in mostre le abilità acquisite nel corso dell'anno al fianco dei rispettivi docenti. Si parte lunedì 23 maggio, nella sede dell'ente culturale di via San Paolo dalle 21.00, con clarinetto e sassofono. Doppio appuntamento martedì. Dalle 18.30 sarà la volta di violino e violoncello. Spazio, dalle 21.00, alla chitarra moderna.

Mercoledì si esibiranno gli allievi dei corsi di basso elettrico e batteria. Il giorno successivo, sempre dalle 21.00, pianoforte, tromba, trombone e euphonium. Tre appuntamenti tra il pomeriggio e la sera di sabato. Si parte alle 15.00 con il flauto. Alle 18.00 di scena ancora il pianoforte. Dalle 21.00 la chitarra classica. L'ingresso agli spettacoli è libero ma consentito solo con mascherina "ffp2". L'11 giugno, presso il teatro comunale, è previsto il concerto finale dell'anno 2021-2022 con la consegna delle borse di studio agli allievi più meritevoli.