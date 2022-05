Si chiude l’edizione 22 di CasaleSì, dedicato alle idee d’impresa

CASALE - Martedì 24 maggio alle 17 presso il Castello del Monferrato di Casale si terrà l’evento conclusivo del progetto ‘CasaleSì - Start Up in Monferrato’. Si tratta di un’iniziativa ideata per stimolare la creazione di impresa e creare valore sul territorio della provincia, promuovendo la valorizzazione dei talenti attraverso la creazione di un percorso specifico di formazione e di accompagnamento dei giovani.

Per l’occasione saranno presentati i pitch delle start up. L’evento è organizzato da For.Al e Job Academy con il patrocinio della Camera di Commercio di Alessandria e Asti e il Comune di Casale, con il contributo del Rotary Club locale e in collaborazione con Confartigianato.