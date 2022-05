"Silenzio tombale, non porta soluzione"

ALESSANDRIA - Nel silenzio di questi giorni, parlano i tifosi.

Con uno striscione, realizzato dai Fanciott, il gruppo dei giovani della Nord, ragazzi che sono entrati bambini in curva e altri che si sono aggiunti, sempre presenti in casa e in quasi tutte le trasferte.

E' una voce forte, contro un "silenzio tombale", che "non porta soluzione". Condannando una "gestione fallimentare, che ha causato la retrocessione".

Il silenzio è quello del presidente, Luca Di Masi, che ancora non è intervenuto, due settimane dopo la partita con il Vicenza, che ha condannato l'Alessandria alla C.