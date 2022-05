I ragazzi della scuola media Vivaldi di Alessandria a Sala e Rosignano

SALA MONFERRATO - Gli studenti della scuola media a indirizzo Musicale ‘Vivaldi’ di Alessandria hanno effettuato una visita didattica nei due borghi monferrini di Sala e Rosignano. La dirigente scolastica Maria Paola Minetti ha accolto con favore l'invito dell'associazione ‘AmbientArti in Europa e nel Mondo’ che da anni collabora con gli istituti scolastici per favorire esperienze didattiche sul campo, orientate alla promozione della musica, dell’arte nelle sue multiformi manifestazioni e del territorio monferrino.

I due borghi visitati, oltre al patrimonio materiale e immateriale stabilito dall’Unesco, hanno in comune tra altre peculiarità, quella di esser stati il ‘buon ritiro e luogo di creatività’ per artisti che hanno avuto un riconoscimento internazionale connesso al mondo musicale e all’arte figurativa. In entrambi i Comuni i giovani visitatori sono stati ricevuti dai sindaci: Mario Melotti a Sala ha accompagnato gli studenti che hanno potuto apprendere notizie storiche sulla ‘ghiacciaia comunale’, sugli infernot e sui preziosi dipinti presenti sia in Comune che nelle chiese del Borgo.

Nella struttura adibita a museo che il Comune ha allestito a memoria di Nanni Ricordi hanno anche avuto un coinvolgente incontro con la ‘signora Sandra’, compagna di vita di Nanni, che ha risposto simpaticamente alle numerose domande dei ragazzi.

A Rosignano sono stati accolti quindi dal primo cittadino Cesare Chiesa che dopo una breve introduzione storica del borgo ha guidato i ragazzi alla scoperta degli Infernot Comunali. Dopo essersi rifocillati a cura della Pro loco, nel pomeriggio, al teatro Comunale Ideal, il professor Paolo Volpi ha illustrato l’arte della liuteria del celebre Maestro Arnaldo Morano soffermandosi nel dettaglio sulla ‘nascita di un violino’.

La visita è proseguita a piccoli gruppi all’interno della ‘Bottega didattica del liutaio'. Nei saloni Morano hanno poi avuto modo di apprezzare la mostra fotografica retrospettiva dedicata a Luciano Panati. Durante il percorso panoramico per giungere al bus la presenza di riproduzioni di dipinti di Angelo Morbelli è stata l’occasione per presentare il pittore divisionista.