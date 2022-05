Il santo di oggi, 21 maggio, è San Carlo Eugenio de Mazenod - Vescovo e fondatore

Aix in Provenza, Francia, 1 agosto 1782 - Marsiglia, Francia, 21 maggio 1861

Di famiglia aristocratica, Carlo Giuseppe Eugenio Mazenod nasce il 1° agosto 1782 ad Aix, in Provenza. Trascorre la giovinezza in Italia, complici i disordini e le violenze causati dalla Rivoluzione Francese, ma torna in patria nel 1802.

Nel 1808 entra nel seminario di San Sulpizio, a Parigi, ed è ordinato sacerdote tre anni dopo ad Amiens. Nel 1816 fonda nella sua città natale la Società dei missionari di Provenza, che prenderà successivamente il nome di Oblati di Maria Immacolata. A Marsiglia diventa vicario della diocesi e, nel 1837, vescovo: ricoprirà questa carica per 37 anni, tempo che gli permette di attuare il suo credo, «Mi ha mandato per evangelizzare i poveri».

Il 21 maggio 1861 muore, ed è beatificato nel 1975 da papa Paolo VI. Nel 1995 sarà ancora papa Giovanni Paolo II a proclamarlo santo.