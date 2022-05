Appartamento in fiamme a Spinetta, in corso lo spegnimento

SPINETTA MARENGO - Incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina a Spinetta Marengo. Oggi alle 13.30 sono intervenuti i vigili del fuoco di Alessandria.

Le squadre, con l’ausilio dell'autoscala, hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, che hanno interessato un vano dell’abitazione.

Le operazioni di bonifica sono ancora in corso e non risultano persone coinvolte nell’incendio. Si stanno valutando le cause ed è stato interdetto l’utilizzo dell’appartamento.

Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Alessandria.