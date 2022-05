Centri estivi comunali: aperte le iscrizioni per la fascia 3-6 anni

CASALE - Da oggi, lunedì 23 maggio, aprono ufficialmente le iscrizioni ai centri estivi comunali per i bambini dai 3 ai 6 anni. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre venerdì 17 giugno direttamente all’ufficio Pubblica Istruzione. Si terranno nella scuola dell'infanzia Peter Pan dal 4 al 22 luglio e dal 1 al 7 settembre. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il lunedì anche dalle 14 alle 16.30. Per informazioni contattare lo 0142 444204 o l'e-mail servcitt@comune.casale-monferrato.al.it.

Inoltre giovedì sono stati pubblicati a questo link i progetti e il materiale promozionale dei centri estivi dei soggetti privati accreditati dal Comune. Sono dedicati ai ragazzi dai 6 agli 11 anni e per partecipare è possibile rivolgersi direttamente alle associazioni, oratori, società sportive o enti presenti nell’elenco. Anche per la fascia 0-3 è previsto un periodo estivo: si terrà dall11 al 22 luglio in due dei tre nidi comunali sulla base degli iscritti e le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18. Nei prossimi giorni saranno pubblicate nella pagina dedicata ai centri estivi tutte le informazioni per le iscrizioni.

Per l'assistenza ai soggetti disabili la richiesta per la fascia 6-11 anni dovranno sempre essere fatta presso l'ufficio Pubblica Istruzione, mentre per i più piccoli (3-6) le famiglie potranno fare riferimento al servizio direttamente organizzato dal Comune che si svolgerà in uno degli istituti cittadini dalle 7.30 alle 17.30.