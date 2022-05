La favola Messias continua, dal Casale allo Scudetto con il Milan

MILANO - Casale, Chieri, Gozzano, Crotone in Serie A, Milan, il primo gol in Champions League, la vittoria dello scudetto.

Scorrendo in avanti velocemente gli ultimi anni della carriera di Walter Junior Messias ci sarebbe di cui scrivere un film, quello di un ragazzo che, proveniente dagli amatori, sembrava essere fuori posto anche per l'Eccellenza con il Casale, a 24 anni.

Invece è tutto vero e a 31 anni l'atleta scoperto da Ezio Rossi può fregiarsi del titolo più importante della carriera, quello di campione d'Italia.

Messias, in prestito con diritto di riscatto dal Crotone, ha recitato un ruolo importante nella cavalcata del Milan di Pioli: non quello di un titolarissimo ma di un elemento importante nelle rotazioni, collezionando 26 presenze in Serie A (32 complessive in stagione), 5 reti e 2 assist, l'ultimo dei quali proprio una settimana fa nella determinante vittoria contro l'Atalanta. E pazienza se ieri non è entrato in campo nella decisiva vittoria con il Sassuolo.

In attesa di conoscere il suo futuro (il riscatto è fissato a 5.5 milioni di euro, ma il Milan potrebbe chiedere uno sconto), ora Walter Messias festeggia con Ibrahimović, con Leo, con Hernandez e Kessie, ai quali pochi anni prima avrebbe con umiltà chiesto semplicemente un autografo, o un selfie ricordo.