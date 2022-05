Nicholas Lavezzo è campione italiano

TORTONA -"Con orgoglio finalmente coroniamo un sogno: un titolo voluto, cercato, sudato e guadagnato". Queste sono le prime considerazioni dell'istruttore Massimo Romanini che ha visto il suo atleta Nicholas Lavezzo, poliedrico kickboxer tortonese che combatte nelle specialità kickboxing k1 e Savate, vincere il titolo italiano nella specialità Savate (boxe francese) elite A contatto pieno, nel campionato FederKombat a Jesolo.

"Sono state cinque riprese dure - ha detto Romanini - contro un atleta romano che è riuscito a mettere in difficoltà il nostro Nicholas solo nella terza; essendosi però aggiudicato lui le altre quattro, il verdetto non è potuto essere altro che una unanime vittoria". Questo titolo ripaga della delusione del 2021: "L'anno scorso purtroppo sfumò il titolo per "no contest" dovuto ad una testata involontaria del suo avversario che gli causò una ferita sopra l'occhio destro - chiosa un soddisfatto Romanini - oggi invece i duri allenamenti ci hanno premiato con la vittoria guadagnata e voluta da tempo, portando in alto il nome di Tortona in questa difficile specialità sportiva".