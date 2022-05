Parco Castello, un'estate di ripartenza tra eventi, sport e relax

NOVI LIGURE — Estate di ripartenza anche al parco Castello di Novi Ligure. Proloco e Comune hanno firmato una nuova convenzione per la gestione del polmone verde cittadino e ora i volontari dell’associazione sono pronti a ricominciare con un fitto programma di iniziative che terrà compagnia ai novesi per tutta la bella stagione.

Dalla prima convenzione del 2017 sono stati fatti tanti passi in avanti: «All’inizio eravamo sostanzialmente i gestori del bar – ha detto il presidente della Proloco, Marco Barbagelata – Oggi invece parco e associazione formano un binomio che mette insieme da una parte un importante luogo della città e dall’altra i volontari che garantiranno presidio e fruibilità». Un accordo tanto più significativo oggi, con l’arrivo di circa 3,5 milioni di euro di fondi Pnrr, che saranno utilizzati per migliorare l’accessibilità al parco Castello, hanno sottolineato gli assessori Andrea Sisti ed Edoardo Moncalvo: «Nel frattempo è stata migliorata la videosorveglianza contro gli atti di teppismo».

Il parco Castello è il luogo ideale per passeggiate, corse a piedi o in mountain bike, attività sportive o di meditazione o di lettura all'aperto, spazio giochi o relax per le famiglie. «Speriamo che al più presto siano nuovamente agibili la torre e i sotterranei. Sarà anche luogo per un caffè o un aperitivo o una serata all’ascolto di buona musica o di una lettura del passaggio di un libro».

Ma prima di tutto serve ordine: venerdì 27 maggio si terrà il primo Friday for Parco, iniziativa organizzata con Gestione Ambiente durante la quale i volontari muniti di guanti, sacchetti, rastrelli e scope parteciperanno alla pulizia dell’area verde. «Ripeteremo l’evento altre due volte – dice Barbagelata – Così da tenere il nostro polmone verde a posto».

Per i più piccoli

Poi via a un fitto calendario di iniziative. Per i più piccoli ogni giovedì alle 17.00 grazie all’associazione Sotto il Cielo e alla Bottega del Sanconiglio letture di fiabe e racconti. Sabato 4 giugno, sempre per i più piccoli, laboratorio sul libro “Il magico inventastorie”, con Pier Mario Giovannone.

Il giorno dopo sarà la volta di “Mountain bike sotto la torre”, il trofeo organizzato dalla scuola di mtb I Cinghiali con la partecipazione di circa 300 tra esordienti, allievi e bambini di tutto il nord e centro Italia.

Sempre rimanendo tra le iniziative rivolte ai più giovani, il 14 giugno ci sarà la festa dell’istituto comprensivo 1, con animazioni e giochi organizzati da Pietro Gallo e Giampaolo Cacciatore. Quel giorno verranno anche simulati alcuni dei giochi da strada del “parco diffuso” che da luglio verranno installati in varie parti della città, compreso il parco Castello.

Per gli adulti

Nelle settimane seguenti sarà la volta degli adulti. Dal 19 giugno sedute di yoga, pilates e xia con il centro danza di Roberta Borello. Il 2 luglio la serata sarà dedicata ai nostri amici animali con l’Arca novese che organizzerà un “apericena a 6 zampe” con sfilate e show.

Durante l’estate la Proloco organizzerà eventi anche alla Corte Solferino, lo spazio estivo a ridosso delle mura. Tra luglio e agosto, ci saranno spettacoli di “Teatro a chilometri zero” con la partecipazione di gruppi e attori novesi, come I Matt’Attori, la Corale Novese e Andrea Vasone (7 e 28 luglio, 11 agosto). Fissate anche le serate di “silent disco”: il 31 luglio, 7 e 14 agosto, si potrà ballare con le cuffie senza disturbare la quiete del centro storico. Il parco Castello farà anche da palcoscenico a un appuntamento del programma di Hortus Conclusus, la rassegna culturale di Andrea Lanza.