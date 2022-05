All'Hotel 'La Meridiana' Franca Roso incontra gli elettori

ACQUI TERME - La candidata sindaco Franca Roso, alla presenza nei gazebo delle liste a suo sostegno - Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e la civica ‘Uniti per Acqui’ - ha deciso di abbinare un ciclo di incontri con gli elettori. Il prossimo è previsto domani, mercoledì 25, alle 18 all’Hotel 'La Meridiana'.

«Sarà un’occasione per discutere insieme delle tante criticità che purtroppo affliggono la nostra città, dal decoro urbano alla sicurezza, dallo sviluppo economico (Terme, turismo, commercio, industria), alle infrastrutture, dalla cultura formazione, alle politiche giovanili – annuncia la candida sindaco di Centrodestra – A testimonianza dell’azione di governo che vorremmo intraprendere, basata su competenza, esperienza e confronto, accanto a me, oltre che i rappresentanti delle liste in mio sostegno, ci saranno l’Assessore Regionale all’Agricoltura Marco Protopapa, il Consigliere regionale nonché coordinatore provinciale della Lega, Daniele Poggio, Ugo Cavallera, coordinatore provinciale di Forza Italia, già Assessore all’Ambiente della Regione Piemonte e Federico Riboldi, sindaco di Casale Monferrato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Amministratori di primo ordine, persone esperte della gestione della cosa pubblica che daranno il loro contributo nel rispondere alle domande dei cittadini, offrendo loro una visione di più ampio respiro. Perché una cosa è certa (e ahinoi gli ultimi 5 anni lo hanno confermato): da soli non si raggiunge nessun obiettivo».