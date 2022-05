La Questura di Alessandria in campo sul tema dei bambini scomparsi

ALESSANDRIA - Domani, mercoledì 25 maggio, nella giornata internazionale dei bambini scomparsi (International Missing Children’s Day), la Questura di Alessandria promuoverà la campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema dei bambini scomparsi, con un gazebo in piazzetta della Lega Lombarda. Dalle 8.30 alle 13.30 i poliziotti dell’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili della Divisione Anticrimine coinvolgeranno circa 70 studenti delle scuole superiori per tenere alta la guardia su un fenomeno particolarmente preoccupante: ragazzi e ragazze che fuggono perché sono impauriti, maltrattati, ingannati.

Verrà in tale sede distribuita una brochure informativa dedicata ai ragazzi che vivono in un momento di difficoltà, per far loro comprendere che la Polizia di Stato è sempre pronta a dare un aiuto o un consiglio a chi ne ha bisogno. Ad accogliere giovani e famiglie ci sarà personale della Polizia di Stato specializzato in collaborazione ed integrazione per gli aspetti di specifica competenza con l’SSD di Psicologia dell’Azienda Ospedaliera Nazionale alessandrina nonchè personale dei servizi socio assistenziali alessandrini C.I.S.S.A.C.A.

Nella giornata del 26 maggio, giovedì, invece, il personale dell’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili sarà impegnato presso il Liceo Classico “G. Plana” per un incontro con alcune classi per discutere dei temi del bullismo, del cyberbullismo e della violenza sui minori.

La Polizia di Stato è da sempre attenta a tutelare le fasce più deboli e in particolar modo i minori, e dal 2000 ha aderito al network internazionale (che ora conta 30 Paesi) dell’Icmec (International Centre for Missing & Exploited Children) attivando il sito italiano per i bambini scomparsi - it.globalmissingkids.org.