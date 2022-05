Sport e integrazione: si accende la fiamma dei giochi solidali

ACQUI TERME - Una manifestazione nata quasi per scommessa e sulla forte spinta della consigliera Adriana Falcone. Sport, integrazione, condivisione e sensibilizzazione al tema della disabilità sono gli ingredienti base delle Acquilimpiadi. Il braciere della terza edizione dei giochi inizierà ad ardere domenica 29 alle 21 agli Archi Romani.

«Questo non è un evento sportivo per sole persone diversamente abili, perché il vero obiettivo è favorire l'integrazione con gli atleti normodotati. La nostra amministrazione crede fortemente nella forza di questa manifestazione, che cresce di anno in anno», ha dichiarato l'assessore Giovanni Rolando. «Vedere una città intera che crede in un progetto tanto importante ci rende molto fieri. Dal 2019 a oggi – aggiunge la Falcone - non sono stati anni facili, ma non ci siamo mai tirati indietro».

Una settimana di gare ed eventi

Gare sportive, eventi e attività collaterali si svolgeranno in diversi punti della città: atletica leggera, badminton, basket, ciclismo, calcio, nuoto e immersioni, fitness, tiro con l’arco, pallavolo, ping pong e rugby. Il tutto accompagnato da musica, mostre d'arte, spettacoli e tante altre iniziative d'intrattenimento. In calendario anche momenti di riflessione sul tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche, con il convegno “La città per tutti”, a cura del Collegio dei Geometri della Provincia di Alessandria, dell’associazione Idea, con la partecipazione di Cittadinanza Attiva.

Venerdì 3 alle 16.30, tutti ai nastri di partenza con la “Stran’Acquilimpiadi…All run special edition”, madrina la cantante e atleta Annalisa Minetti. Alle 19.30, nel piazzale Conad, serata con il calciatore del Genoa cfc Yayah Kallon, dell’Acqui Calcio F.C. e i tik-toker Gnencio, Giacomo Panozzo ed Harry Gose.

Per tutta la settimana, in corso Bagni, l’urban knitting dell’associazione ‘Casa Rosa di Xenia’, la mostra a Palazzo Chiabrera dell’artista plasticienne Faé A. Djeraba.

Sabato 4 in piazza Ferraris e domenica 5 agli Archi Romani, kart e mototerapia con Wheel Chair Karting e l’acrobata del motocross Vanni Oddera, a chiusura della manifestazione.

Il programma completo sul sito https://turismo.comuneacqui.it/event/acquilimpiadi-2022/.