Carabinieri di Casale: lezione di sicurezza ai geometri

CASALE - Il capitano Christian Tapparo, comandante della Compagnia Carabinieri di Casale, questa mattina ha partecipato come relatore all'ultimo corso di aggiornamento promosso dal collegio geometri cittadino, ospitato nella sede dell'ex centrale di sollevamento in via XX Settembre. Il militare ha ragguagliato i presenti sui controlli in atto nei cantieri per la verifica delle norme di sicurezza.