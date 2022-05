Amc ed Energica: «Attenzione alle telefonate truffa dai call center»

CASALE - Amc ed Energica mettono in guardia i loro utenti nei confronti dell'ennesimo tentativo di truffa: «Nell’ultimo periodo, in maniera sempre più ricorrente ed insistente, alcune società di vendita poco trasparenti, spacciandosi per Energica o società del gruppo Amc o del territorio con nominativi che ne richiamano parzialmente il nome stanno contattando telefonicamente tramite call center i cittadini del nostro territorio alludendo a fantomatici sconti o all’azzeramento degli oneri di sistema grazie a loro iniziative o particolari meriti… Tutto falso! Si tratta infatti di informazioni inesatte volte solo ad estorcere un nuovo contratto (per il gas o l’energia elettrica) in maniera truffaldina in quanto né Energica né nessun’altra società del proprio gruppo effettua alcun tipo di chiamata per stipulare contratti telefonici scegliendo invece di mettere sempre a disposizione del territorio il proprio sportello (nella sede di via Morano a Casale). Al riguardo è stato attivato il nuovo servizio gratuito “Energica Help”. Sottolineiamo inoltre che l’azzeramento o lo sconto degli oneri di sistema è dipeso unicamente da provvedimenti governativi che devono essere quindi solo recepiti da ogni società di vendita ed applicato in bolletta ai consumatori. Nel caso aveste ricevuto chiamate di questo tipo fornendo inconsapevolmente i vostri dati anagrafici o alcuni “Sì” telefonici, non esitate a contattarci ai nostri numeri 0142/334402 – 334945 per ogni necessità».