Balzola: la scuola primaria di nuovo sul podio al premio Cavalli

BALZOLA - Anche per quest’anno sul podio del premio Cavalli, il concorso indetto da Afeva, c’è la scuola primaria De Amicis di Balzola. Gli alunni delle classi terza, quarta e quinta si sono impegnati in una campagna di sensibilizzazione sui rischi che la presenza dell’amianto comporta. Per questo sono stati premiati ieri, mercoledì 25 maggio, con il secondo posto.

Il loro lavoro è partito dall’osservazione di alcuni edifici vicini alla scuola per poi proseguire documentandosi sulla procedura da seguire per richiederne una verifica ed eventuale rimozione dell’amianto presente. Su questo tema si è anche concentrato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi che ha richiesto tale controllo al Comune, oltre a proporre di piantare un albero dei fazzoletti nei giardini pubblici di Balzola.