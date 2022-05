Bertram, maxi schermo per i tifosi

TORTONA – Il sindaco di Tortona Federico Chiodi l’aveva annunciato. Per le due gare di semifinale scudetto della Bertram sul campo della Virtus Bologna, il Comuneha predisposto un maxischermo nella Sala Giovani del Teatro Civico.

Un modo per stare vicino alla squadra e per consentire ai tifosi che non potranno andare a Bologna di tifare insieme i Leoni.

La sala ha una capienza massima di 120 posti e sarà aperta al pubblico dalle ore 20.15 fino a esaurimento dei posti disponibili. Le partite si giocano domani, venerdì 27 maggio, alle ore 20.45 e domenica 29 maggio, sempre alle ore 20.45.