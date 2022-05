Casale: un 38 enne è scomparso, le ricerche delle forze dell'ordine

CASALE - È stato attivato il piano di ricerca di una persona scomparsa nel territorio comunale di Casale Monferrato. Si tratta del 38enne Youness El Mghily, nato in Marocco ma residente in città, che si è allontanato dalla propria abitazione nei giorni scorsi senza più dare notizie e rendendosi irreperibile.

Oggi ne è stata denunciata la scomparsa al commissariato di Polizia cittadino. Per ora le ricerche si stanno concentrando nel territorio urbano (dove sembra sia localizzato il cellulare dell'uomo) e vedono impegnata anche la Polizia Locale, in costante contatto anche con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco. In stato di allerta c'è anche la Protezione Civile Comunale ma al momento non ne è ancora stato comandato l'intervento.