Domani a Casale fa tappa il tour a impatto zero '20 regioni in 20 giorni'

CASALE - Domani Casale sarà tappa dell’iniziativa ‘20 regioni in 20 giorni - impatto zero’, un viaggio in tutte le venti regioni italiane, a impatto zero, ovvero in sella ad una bicicletta, e descrivendole attraverso una delle sue aree protette, un piatto tipico Doc/Dop a chilometro zero, un blogger locale e l’appello di una celebrità del luogo.

I protagonisti sono Salvatore Magliozzi, specialista Touring Marketing, con oltre vent’anni di esperienza in giro per il mondo, il ciclista Enrico Diluviani, l’associazione di promozione sociale di Formia, Tototravel.it e alcuni ‘strani’ compagni di viaggio, ovvero alcuni bruchi, comodamente alloggiati in un cestino di paglia e muschio, appositamente creato per tenerli al riparo delle intemperie.

A ogni appuntamento, e anche in Monferrato, vengono affidati a una scuola del territorio 3 bruchi e una Buddleja davidii (‘Albero delle farfalle’) sulla quale far nascere il proprio macaone. La tappa di Casale vede come partner e promotore, Confcommercio-Unicom.

«Abbiamo fortemente voluto e creduto in questo evento - dice Costantino Mossano, presidente di Confcommercio-Unicom - perché crediamo che possa essere, da un lato, un propulsore turistico e un elemento di valorizzazione di Casale e del Monferrato, e dall’altro che i bruchi, insieme con le farfalle, possano essere il simbolo della rinascita e della ripartenza del nostro territorio»: