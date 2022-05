L'imprenditore Daniele replica al sindaco Lucchini

ACQUI TERME - Nella giornata di ieri ha suscitato clamore il "botta e risposta" scaturito via social a seguito del post pubblicato sul proprio profilo Facebook dal sindaco Lorenzo Lucchini, in cui il primo cittadino, senza riferimenti diretti a qualcuno in particolare, lamenta negli ultimi mesi un «clima inaccettabile, fatto di insulti e intimidazioni personali», rivolti alla sua persona e ad altri rappresentanti dell'amministrazione comunale. Nel suo sfogo Lucchini menziona aggressioni verbali e provocazioni che avrebbero «superato la soglia della decenza», citando anche alcuni commenti pubblicati sui social.

Parole a cui ha voluto replicare l'imprenditore acquese Enea Daniele, gestore del locale 'Giorni Divini'. Tra Daniele e il sindaco si è generata un'accesa polemica a seguito della serata organizzata lo scorso 16 aprile, evento che ha visto come ospiti d'eccezione i dj dello Zoo di 105 e che ha radunato davanti al locale di via Garibaldi centinaia di persone. Accordi non rispettati per l'allestimento del palco e nel rispetto degli orari prestabiliti per lo svolgimento della serata secondo il primo cittadino, eccessivo rigore e poco riguardo per l'imprenditoria acquese secondo Daniele.

Un episodio che, evidentemente, ha lasciato strascichi tuttora irrisolti. Nel pomeriggio di ieri, infatti, Enea Daniele ha deciso di replicare al post di Lucchini con un "video-sfogo" (pubblicato anche sulla pagina di 'Sei di Acqui se...nza censura') in cui espone la sua versione dei fatti e parla anche di altre questioni che sarebbero all'origine dei malumori che al momento lo vedono in polemica con il primo cittadino. Al momento, dal sindaco di Acqui non è giunta alcuna replica.