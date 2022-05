Venerdì all'ex Kaimano: Lucchini presenta liste e candidati

ACQUI TERME - «Una serata per raccontare l'attività amministrativa gli obiettivi raggiunti e le sfide che attendono la città». Venerdì 27 alle 21 alla sala ex Kaimano saranno presentate le liste civiche a sostegno di Lorenzo Lucchini, per la seconda volta in corsa per la poltrona di Palazzo Levi.

I nomi dei candidati

Le liste civiche che appoggeranno il sindaco Lorenzo Lucchini saranno due: “Lucchini sindaco” e “La nostra Acqui x Lucchini sindaco”.

La lista “Lucchini sindaco” è composta da Elena Trentini come capolista e da: Claudio Giovanni Bruzzone, Mauro Galleazzo, Cinzia Gramola, Felice Guastavigna, Greta Icardi, Slavica Ilievska, Pasqua Maria Laperchia, Gian Luca Loreggia, Paolo Domenico Mighetti, Riccardo Pietro Monero, Armin Scarsi, Mario Scovazzi e Simona Seksich.

La lista “La nostra Acqui x Lucchini sindaco” è composta da Giovanni Pietro Rolando come capolista e da: Marco Abergo, Antonio Fernardo Anania, Anna Maria Baricola, Sara Cavanna, Elisa Buzio, Simonetta Rosa Teresa Cerruti, Attilio Consorte, Mauro Fasano, Ilyass Mouchafi, Monica Pinelli, Giuseppe Ricagno e Alessio Zariati.