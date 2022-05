Autostrade: in Liguria stop ai cantieri per il ponte del 2 giugno

Dieci giorni di stop, dalle ore 14.00 di oggi, venerdì 27 maggio, fino alle 12.00 di lunedì 6 giugno, per permettere a tutti i turisti in viaggio lungo la rete autostradale della Liguria (la sospensione dei cantieri sarà attiva sulle tratte di competenza Aspi, mentre sulle altre è previsto un forte alleggerimento, ndr) di raggiungere le rispettive mete. È quanto stabilito dal tavolo di confronto tra Regione Liguria e le concessionarie autostradali, d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

«Dopo l’ultimo stop alle lavorazioni per le festività pasquali e per tutto il periodo di Euroflora fino al 9 maggio scorso – affermano il presidente Giovanni Toti, e l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone - anche per la Festa della Repubblica, che si celebra giovedì 2 giugno, abbiamo ottenuto una sospensione dei cantieri. In sostanza da oggi e per tutta la prossima settimana le nostre autostrade saranno liberate da scambi di carreggiata e restringimenti per i lavori di ammodernamento della rete, previsti nel rapporto diretto tra il ministero e le concessionarie, con l’applicazione di uno schema analogo a quello che verrà adottato per la lunga pausa estiva, da fine luglio ai primi di settembre. Anche sulle altre tratte (da Sestri Levante fino alla Toscana, da Savona al confine francese e da Savona a Torino) questa decina di giorni sarà caratterizzata da un significativo alleggerimento dei cantieri in essere per favorire il flusso turistico nelle direzioni di maggior traffico in arrivo e in uscita dalla Liguria».

Non verranno rimossi in quanto ritenuti inamovibili alcuni restringimenti di carreggiata tra Genova Bolzaneto e Isola del Cantone sulla A7 nord e, la prossima settimana, sulla A12 un restringimento di carreggiata poco prima del casello di Chiavari in direzione levante e uno tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova.