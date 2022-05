Bozzolina, commemorazione degli alpini dispersi in Russia

CASTELLETTO - È in programma per domenica 29 maggio la giornata di celebrazioni organizzata dal Comune di Castelletto d’Orba, dall’associazione culturale “Amici di Bozzolina” e dalla sezione di Alessandria dell’Associazione Nazionale Alpini per commemorare gli Alpini di Bozzolina dispersi in Russia. L’appuntamento è per le ore 15.00, con la presentazione del libro “Non sarete dimenticati” (edizione Tralerighe libri) scritto da Renza Martini che, nell’occasione, dialogherà con Roberto Basso. A seguire è prevista l’intitolazione dello spazio antistante il “Museo del Torchio” come “Piazzale degli Alpini dispersi e caduti in Russia”, con le penne nere del coro della Val Tanaro che accompagneranno la giornata con i loro canti.

Intitolazione e messa

«Ricollegandoci alla commemorazione avvenuta cinque anni fa – spiega Paola Tacchino, presidente degli “Amici di Bozzolina” – avremo nuovamente la presenza dei gruppi degli Alpini: insieme a loro e a tutti i partecipanti saranno commemorati i quattro Alpini nati in questa borgata e dispersi durante la campagna militare di Russia. I nomi di questi sfortunati giovani sono riportati su una lapide in marmo apposta da anni all’esterno della chiesetta di Bozzolina, dedicata a Santa Maria Ausiliatrice, nella quale sarà celebrata (alle ore 17.30) la Messa in occasione della ricorrenza, seguita dalla tradizionale processione e dalla deposizione di una corona di alloro». Da segnalare anche la mostra fotografica e l’esposizione di cimeli originali della Seconda guerra mondiale, curata da Fabrizio Tacchino in collaborazione con l’Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia-Sezione Monferrato. All’evento saranno presenti i rappresentanti di tutti i “Castelletto” (comuni e territori) del Piemonte. Nel corso della giornata sarà attivo un servizio pubblico di navetta tra il parcheggio “Volta” (posto proprio all’ingresso del paese) e la Borgata Bozzolina.