Comunali: due liste per Bruno Barosio, i nomi dei candidati

ACQUI TERME - Dal ‘99 al 2009 sindaco di Bistagno, è Bruno Barosio l’uomo su cui punta il centrosinistra acquese per la corsa alla poltrona di Palazzo Levi. Domani, sabato 28, alle 9 al Caffè dei Mercanti farà tappa l'onorevole Pierluigi Bersani per un incontro con l'aspirante sindaco e la cittadinanza acquese.

Sono due le liste con cui Bruno Barosio si presenta alle elezioni comunali di domenica 12 giugno. Questi i nomi dei candidati consiglieri in lizza:

- per la lista "Articolo Uno - Pd - Bruno Barosio sindaco": Carlo Italo De Lorenzi (capolista), Ezio Cavallero, Edoardo Cavallotto, Alessandro Giovanni Cervetti, Giovanni Chilin, Antonio Della Giusta, Giuliana Faina, Cecilia Ghelli, Gianfranco Mario Ghiazza, Andrea Griffi, Lorenzo Ivaldi, Serena Rusin, Alice Scala, Mario Alberto Minetti, Barbara Caglio, Maria Paola Giuliano;

- per la lista "Per Bruno Barosio sindaco di Acqui Terme": Roberta Ferraris (capolista), Giuseppina Grotteria, Domenica Viviana Ingrosso, Emanuele Minetti, Paola Sabato, Noemi Timossi, Lorenzo Tornato, Daniele Turco, Stefano Tutino, Renato Dabormida, Piero Giaccari, Marco Lacqua, Edoardo Scarrone.