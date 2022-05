Pasturana, festa della Repubblica: il via con il film sui partigiani

PASTURANA — Il Comune di Pasturana, in collaborazione con pro loco e Soms, organizza una serie di eventi per celebrare la Festa della Repubblica. Stasera, venerdì 27 alle 21 presso la sala Europa del comune proiezione del film “La staffetta” del regista pasturanese Enzo Ferraro, uscito nel 2015 e proiettato al festival di Venezia nel 2018.

«È una testimonianza della lotta partigiana, racconta fatti realmente accaduti in un paesino delle Langhe nel territorio “cerniera” tra Piemonte e Liguria – spiega Ferraro – Alle riprese hanno partecipato 138 attori, tra cui alcuni novesi e Rosanna Caneva di Pasturana, presente stasera. A ispirarmi è stato il libro di Paolo Canavese».

Gli altri appuntamenti

Mercoledì 1° giugno alle 21 nella piazza antistante il comune, concerto del Cit Bass Quintet in collaborazione con il conservatorio Verdi di Torino. Giovedì 2 giugno alle 10.45 partenza dell’83° “Giro dell'Appennino”, con accompagnamento della banda musicale di Pozzolo e sfilata in bicicletta dei bambini della scuola. Venerdì 3 giugno alle 21 nel salone della Soms in via Roma, Lorenzo Robbiano presenta il libro “I senza volto, parte IV”, documento sulla nascita delle società di mutuo soccorso.