Plastic Free, nuova giornata di pulizia sull'Orba

SILVANO - Dopo l'area di Castelletto d'Orba e la strada delle Cappellette a Ovada approda a Silvano l'attività del gruppo di volontari di "Plastic Free". Nella giornata di domani, sabato 28 maggio dalle 9.00, si terrà infatti la pulizia dell'area dell'Orba in prossimità del ponte di collegamento tra le provinciali "Ovada - Novi" e "Ovada - Alessandria". Si proverà a ripulire una porzione di territorio di norma presa di mira da chi abbandona rifiuti, sia di natura domestica che artigianale e industriale. L'iniziativa nasce con la collaborazione di Econet. Il ritrovo è previsto in via Rocca Grimalda. Info: 340.3718.480