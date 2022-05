Recital pianistico di Umberto Ruboni per i bambini ucraini

POZZOLO FORMIGARO — Appuntamento questa sera, 27 maggio, alle 21.00, al teatro “Perosi” di Pozzolo per il recital pianistico benefico a favore dei bambini dell’Ucraina. Protagonista sarà il maestro Umberto Ruboni che ha iniziato lo studio del pianoforte con la professoressa Maddalena Lolaico. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti in diversi concorsi pianistici. Tra gli altri ha vinto due volte il premio del conservatorio di Milano sia nella categoria solistica sia in quella di musica da camera ed è risultato tra i premiati del concorso pianistico di Albenga e del prestigioso Sigismund Thalberg International Piano Competition di Napoli.

L’evento è organizzato dall’associazione NoviMusica e Cultura in collaborazione con la sezione novese dell’Unicef alla quale andrà il ricavato della serata. Il concerto sarà ripreso da Radio Pnr e trasmesso sulla piattaforma streaming Vincerò. Il prossimo evento targato NoviMusica e Cultura si terrà il 5 giugno alla Basilica della Maddalena a Novi.