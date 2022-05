Concerto per l'Ucraina: le note di Margherita e Yevheniya per la pace

OVADA - «Sono felice di tornare a casa per un evento che si terrà nella città in cui sono cresciuta e in un territorio che ha fatto della solidarietà, dell’accoglienza e della partecipazione la sua bandiera». Parola di Margherita Succio, protagonista – insieme alla pianista Yevheniya Lysohor – di un concerto benefico per la pace.

L’appuntamento è per domani, domenica 29 maggio, alle ore 17.30 presso la Chiesa di piazza San Domenico. L’ingresso è a offerta, con l’intero ricavato che verrà devoluto ai Padri Scolopi per le attività a sostegno della popolazione ucraina.

Diplomi e riconoscimenti

«Questo concerto – dice la giovane violoncellista – nasce da un’esigenza comune di fare la propria parte nonostante il senso di impotenza che ci accompagna da più di due mesi: vogliamo presentare l’arte come luogo che non lascia spazio all’odio e alla violenza». Dopo aver ottenuto il diploma del Liceo Linguistico delle Madri Pie e quello Accademico di primo livello presso il Conservatorio di Alessandria, Margherita è stata ammessa al Master in Music Perfomance Classical presso l’Hochschule der Künste di Berna, nella classe del maestro Antonio Meneses con cui studia dal 2015.

Ha ottenuto una Borsa di Eccellenza della Confederazione Svizzera per artisti stranieri e, nel 2021, è risultata vincitrice del Premio “Roscini-Padalino”. Nel 2017, in coppia con Lysohor, ha vinto il premio speciale “Bertolino” agli International Coop Music Awards di Cremona.