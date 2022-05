Domani il Lungo Po di Casale si colora con il mercatino 'C'era una volta'

CASALE - Domani 29 maggio, per tutto il giorno, viale Lungo Po Gramsci di Casale Monferrato si colorerà di bancarelle, sapori, musica e persino animali. Torna infatti il mercatino 'C’era una volta', organizzato dalle Botteghe Storiche di Casale e da moN: il nucleo della manifestazione sarà formato dalle 50 bancarelle che proporranno abbigliamento, arte e artigianato in stile vintage lungo la passeggiata dei murazzi cittadini che dal ponte del Po arriva alla Canottieri.

Nell’area dell’imbarcadero ci sarà in primo luogo una considerevole offerta enogastronomica: si potrà pranzare sul posto grazie alla Pro Loco di Casale Popolo oppure dar vita a un picnic trovando il proprio angolo di prato sulla riva del Grande Fiume. Oppure ancora si può scegliere di portare a casa prodotti a Km zero esposti al mercatino. Conclusione perfetta del pranzo con i Gelati Artigianali di Igor, mentre per caffè, aperitivi e una birretta rinfrescante, ci sarà il servizio Bar di mON.

Si può fare una festa campestre senza musica? No, certamente. Una piccola orchestra accompagnerà la giornata con una selezione di brani con la possibilità di ballare. Immancabili in tutte le manifestazioni fluviali anche gli Amici del Po di Casale: per tutto il giorno, dal mattino al tardo pomeriggio, i volontari saranno a disposizione per accompagnare monferrini e turisti in affascinanti escursioni a bordo dei tipici barcè motorizzati.

Sempre sul grande specchio d’acqua tra le due dighe, i più sportivi troveranno a loro disposizione anche i Sup (Stand Up Paddle) per remare in piedi sulle placide acque che fendono in due la capitale del Monferrato, ma anche alcuni kayak, per provare ad esplorare, accompagnati dai suoni della natura, alcuni angoli più nascosti del Grande Fiume. Per la gioia dei bambini ci sarà da divertirsi anche sulla terraferma, con una struttura gonfiabile a disposizione per tutta la giornata.

E proprio i bambini apprezzeranno anche i tanti animali portati dal Meloranch: alpaca, lama e l’ormai famosissimo struzzo Totò. Ci saranno pony per i ragazzi che vogliono provare il battesimo della sella e la possibilità anche di giri in carrozza. E poi non perdetevi l’esposizione di palmipedi di un allevatore locale. Per dare un tocco ancora più agreste 'La Cumbricula di Tratur Vecc’ porterà alcune macchine agricole dei nonni monferrini e un ulteriore tocco anni ‘50 sarà dato dalla presenza del Vespa Club di Casale.