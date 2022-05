In piazza Italia la presentazione delle liste a sostegno di Franca Roso

ACQUI TERME - Tra poche ore, alle 18, i deputati della Lega, Riccardo Molinari, e di Forza Itallia, Paolo Zangrillo, saranno in piazza Italia ad Acqui Terme per la presentazione dei candidati consiglieri che compongono le liste dei rispettivi partiti a sostegno dalla candidata sindaco di centrodestra Franca Roso. Oltre a Molinari e Zangrillo, interverranno Fabrizio Comba, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, l'assessore regionale Marco Protopapa, i coordinatori provinciali di Forza italia e Fratelli d'Italia, Ugo Cavallera e Federico Riboldi, il consigliere regionale Daniele Poggio e i coordinatori cittadini Adolfo Carozzi, Marco Cerini e Claudio Bonante.

«Il Centrodestra - dichiara Franca Roso - si riunisce per presentare alla comunità acquese i candidati consiglieri delle liste che sostengono la mia candidatura. Sono onorata della dimostrazione di fiducia riservatami da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e dai 'civici' di Uniti per Acqui. Chiedo agli elettori di credere in me, nel mio programma e nelle figure di alto profilo che sono pronte ad intraprendere con me questa splendida avventura. Per un cambiamento, per Acqui città del Benessere».