ALESSANDRIA - Carambola d'auto in viale Teresa Michel all'incrocio con via Rossini. Due le vetture coinvolte, una Polo e una Opel Corsa.

Il conducente della Polo (21 anni) è stato portato al pronto soccorso per le cure del caso. Illesi i due ragazzi che viaggiavano sull'altra auto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza le vetture, oltre ai medici del 118.

La dinamica è ancora in corso d'accertamento. Sembra che il conducente della Opel Corsa volesse svoltare in via Rossini quando sarebbe sopraggiunto il 21enne che, superando lo avrebbe colpito nella parte anteriore. In seguito all'urto la Polo si è capottata.