Alessandria, Goretti è solo una ipotesi?

ALESSANDRIA - Sembrava a un passo dalla firma per il rinnovo a Cosenza, dopo la salvezza e dopo un primo incontro con il presidente Guarascio, e, invece, la posizione di Roberto Goretti potrebbe cambiare.

L'ex centrocampista di Perugia, Napoli, Bari, Bologna, fino al 2020 direttore sportivo del Grifo e, dal luglio 2021, al club calabrese, dopo la conferma della squadra in B aveva parlato della necessità di una "inversione a U" e di essere in attesa i indicazione dalla proprietà. Per il momento, però, non ci sono firme e ci sarebbe stato un sondaggio dall'Alessandria.

Che, però, ha sotto contratto Fabio Artico fino a giugno 2024. Il presidente ha in mente cambiamenti radicali a partire proprio dall'area tecnica? Mercoledì sarà Luca Di Masi a chiarire scelte e obiettivi, le prime funzionali ai secondi.

Prima della finale playout Goretti aveva manifestato dubbi sulla possibilità di proseguire a Cosenza se fosse stata C. Ora potrebbe valutare un campionato in Lega Pro nonostante il suo club sia rimasto tra i cadetti?