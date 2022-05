Arquatese - Luese Cristo, penultimo atto

ARQUATA - Penultimo atto della Promozione. Al Garrone di Arquata i padroni di casa, salvi aritmeticanente da due turni, ricevono la capolista Luese Cristo, che ha 2 punti sulla Novese e 3 sulla Pro Villafranca.

Derby in famiglia tra i fratelli Sala, Alessandro tra i padroni di casa, Andrea nella Luese.

ARQUATESE - LUESE CRISTO 0-3

Marcatori: pt 22' e 25' Russo, 26' Mandirola

Tempo reale

Primo tempo

26' Terzo gol. Ripartenza di Mandirola, incontenibile. Infila Acerbo

25' Raddoppio Luese. Ancora Russo lesto a ribadire in rete una palla che Acerbo non controlla

22' Luese Cristo in vantaggio: suggerimento perfetto di Neirotti per Russo, sul secondo palo per la stoccata vincente

17' Palla d'oro di Russo per Mandirola, che non ci arriva

16' Luese ancora vicina al vantaggio: taglio di El Amzi, Mandirola gira di testa sul fondo

7' occasione gol Luese: Mandirola mette in mezzo da sinistra, Tavella anticipa Russo in angolo.

8' Russo di controbalzo dal limite. Sul fondo