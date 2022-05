Fest'Acos, al parco dell'acquedotto al via oggi la 25esima edizione

NOVI LIGURE — È tutto pronto: la 25esima edizione di Fest'Acos Acqua Energia e Ambiente prende il via oggi e sarà ricca di appuntamenti, di colore, di allegria e anche di solidarietà. Se l'anno scorso ritornare a incontrarsi era un segnale di ripartenza, quest'anno, sarà non solo ripartenza ma un investimento di fiducia nel futuro per affrontare al meglio le prossime sfide.

Fest'Acos non è solo una festa, ma anche l'opportunità da parte del Gruppo Acos di ringraziare le associazioni di volontariato e sportive che sostengono con impegno e abnegazione la comunità novese e soprattutto il territorio, per 50 anni di fedeltà verso i servizi erogati dall'Azienda.

«La pandemia e la guerra ci hanno cambiato, ma non hanno intaccato la voglia di condividere momenti di svago e allegria presso il parco dell'acquedotto cittadino, un luogo di pace e di natura di rara bellezza – dicono da Acos – Rispetto al passato quest'anno vogliamo prediligere i sentimenti, la solidarietà e l'amicizia, valori fondamentali nella vita di ognuno di noi. Come veri amici vi aspettiamo, a braccia aperte, numerosi per trascorrere momenti di gioia e spensieratezza».

Fest'Acos anche quest'anno coinvolgerà il territorio e si farà itinerante. Sono previsti appuntamenti non solo a Novi ma anche ad Arquata Scrivia, Ovada, Tortona e Gavi.

Tornando al programma di oggi, domenica 29 maggio, tutti al Parco acquedotto “Pagella Bottazzi” per trascorrere una giornata di divertimento e allegria e festeggiare tutti insieme i 25 anni di Fest'Acos.

Tornerà la tradizionale gara di pesca alla trota organizzata dal Crc Repetto, le gare sportive “Piccoli atleti” organizzate dalle società sportive locali e il ballo dell’Asd Wb Danze Alessandria. Non mancheranno la mostra di pittura e gli stand delle associazioni di volontariato e sportive. Novità della venticinquesima edizione: alle ore 14.30 il Laboratorio di burattini “Pesci, squali, gabbiani – Animali d’acqua dolce e non di cartoncino: colora, ritaglia, anima”, a cura del Maestro Natale Panaro e, alle ore 16, lo spettacolo per attore, burattini e pupazzi “Fonte Zampilla” di Massimo Cauzzi, entrambi in collaborazione con l’Associazione “Peppino Sarina” di Tortona.

Il 7 giugno, per la prima volta, Fest'Acos si trasferirà a Gavi dove, al Teatro Civico, alle ore 10 (replica alle ore 21), si terrà il Musical “La Voce Rapita” a cura dell’Associazione Musicale “A.F. Lavagnino”, Direttore Artistico Carlo Chiddemi.

Protagonisti saranno gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola elementare di Gavi.

Il 18 giugno a Tortona, piazza dell'Annunziata si vestirà a festa per l'evento “Rosa e Nero. Siamo tutti Malabrocca” organizzato dalla Sezione Malabrocca di FIAB Alessandria, con un ricco programma: alle ore 12 inizierà la Gara del Campionato Italiano di Ciclo Tappo e dimostrazione del gioco a cura di "Federazione Italiana Giuoco Ciclo-Tappo". A seguire, alle ore 16, nei pressi di Palazzo Guidobono: "Costruisci il tuo pupazzo di Luigi Malabrocca", laboratori di Natale Panaro rivolto a bambini, ragazzi e famiglie in collaborazione con l’Associazione Sarina di Tortona. Alle ore 19, sul palco del Cortile dell'Annunziata ci sarà la presentazione della graphic Novel "Malabrocca. Un uomo solo al... fondo" con l'autore Roberto Lauciello, in collaborazione con "Libreria Namastè". Alle ore 20 in piazza Julia Derthona: apericena con i prodotti del territorio. Per finire alle ore 21.15, sul palco del Cortile dell'Annunziata, lo spettacolo teatrale "Può una bicicletta volare", di Allegra De Mandato con Emanuele Arrigazzi e Fabio Martinello.

Il 19 giugno tappa ad Arquata Scrivia dove è in programma la passeggiata alle sorgenti dell'Acquafredda, organizzata in collaborazione con Gestione Acqua. Partenza alle ore 8 dal Circolo La Fratellanza di Rigoroso.

Il 29 giugno, ancora protagonista Arquata Scrivia: in piazza Bertelli alle ore 20,15 si svolgerà il laboratorio di burattini “Don Chisciotte e Sancho Panza – Pupazzetti animati di cartoncino: colora, ritaglia, anima” a cura del maestro Natale Panaro. Alle 21,30 lo spettacolo teatrale con attore e burattini dal titolo “Pepe e Ciro all'avventura - Storie di libri, mulini e cavalieri”, a cura della Compagnia “C’è un asino che vola”, di Castellanza (VA), iniziative entrambe promosse in collaborazione con l’Associazione “Peppino Sarina” di Tortona.

Il 15 luglio il programma di Fest'Acos prosegue ad Ovada. In Piazza Assunta si potrà ammirare una mostra fotografica dedicata ad immagini di film con protagonisti attori straordinari che hanno fatto la storia del cinema italiano e internazionale. Sarà poi possibile assistere all'esibizione dell’Orchestra Italiana di Ferrara, solista Carlo Aonzo, composta da 35 professori di mandolino, che si esibiranno con brani di colonne sonore di musica da film e altro, un bellissimo progetto musicale del Maestro Carlo Chiddemi.