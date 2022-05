La Santa di oggi, 29 maggio, è Santa Bona da Pisa

Vergine, patrona delle assistenti di volo e delle guide turistiche

La vita della Santa

Nasce a Pisa nel 1156. Figlia di una giovane donna corsa e di un mercante di pisano. Quando Bona ha tre anni il padre abbandona il tetto coniugale lasciando madre e figlia in forti difficoltà.

Entra in convento giovanissima dedicando la sua vita al Signore. A 14 anni intraprende il suo primo viaggio in Palestina e al suo ritorno ha una visione: decide di unirsi a un gruppo di pellegrini diretti a Santiago de Compostela. In questa occasione comprende che la sua missione consiste nell’assistere i pellegrini nell’affrontare viaggi lunghi, faticosi e pericolosi.

Intorno ai 50 anni, stanca e fisicamente provata dal suo lungo viaggiare, torna a Pisa. Vi resta per un paio d’anni, trascorrendo il suo tempo in meditazione e preghiera. Decide poi di partire per Compostela da sola per un ultimo viaggio.

La leggenda racconta che Bona viene portata in volo da San Giacomo a destinazione. Ritornerà, poco prima di morire, portando con sé alcune conchiglie provenienti dalle spiagge di Santiago de Compostela come prova di quell’avvenimento.

La morte della Santa

Bona muore a Pisa il 29 maggio 1207. Le sue reliquie sono custodite e venerate a Pisa nella chiesa di Martino.

Nel 1962 papa Giovanni XXIII la nomina “patrona delle assistenti di volo”.