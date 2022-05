Luese Cristo e Felizzano, manca un punto. Tutti i finali

Mancano ancora i verdetti, ma la tendenza è piuttosto definita. E' stata un'altra domenica ricchissima di spunti a livello di calcio dilettantistico: ripercorriamola, passando in rassegna le uniche due categorie che sono scese in campo

In Promozione, la Luese Cristo è a un passo dal traguardo: la squadra di Adamo travolge a domicilio l'Arquatese (doppio Russo, Mandirola e Cabella) e ora vede l'Eccellenza davvero vicina. Domenica prossima, a CentoGrigio contro Mirafiori, basterà un punto per festeggiare il salto di categoria. Nelle altre gare, la Novese pareggia 1-1 a Santo Stefano, mentre PastorStay, Vale Mado e Asca devono arrendersi ripettivamente contro Bacigalupo, Pro Villafranca e Pozzomaina. Successi per Gaviese e Ovadese.

RISULTATI, MARCATORI, CLASSIFICHE: CLICCA QUI

Luese Cristo a un passo dall'Eccellenza Poker all'Arquatese, tre punti di vantaggio sulla Pro Villafranca

Serve almeno un pareggio anche al Felizzano, che in Prima Categoria passa 3-1 sul terreno del Cassano. Decidono Brondolin (doppietta) e Anibri, ora al secondo posto - staccata di tre lunghezze - c'è la Don Bosco Asti, capace di battere Spartak San Damiano. Domenica prossima, al 'Penno', gara decisiva contro il Monferrato. In coda è bagarre, tutto è ancora possibile. Nel girone B, la Junior Pontestura pareggia 0-0 in casa di Ceversama: le due squadre restano appaiate al comando.