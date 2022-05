Questa sera agli Archi Romani si accendono le Acquilimpiadi

ACQUI TERME - Sport, integrazione, condivisione e sensibilizzazione al tema della disabilità sono gli ingredienti base delle Acquilimpiadi. Il braciere della terza edizione dei giochi inizierà ad ardere questa sera, domenica 29. Alle 21 da piazza don Dolermo la fiaccola giungerà agli Archi Romani, dove alle 21.30 prenderà il via la cerimonia di inaugurazione con la partecipazione delle associazioni sportive, di volontariato sociale, culturale e delle scuole cittadine. Dopo l'accensione del braciere, flash mob e concerto con gruppi musicali locali.

Alla Fontana delle Ninfee, in Piazza Italia, apertura della mostra fotografica 'De Habili corpore' dell’artista Gnencio (Geremia Nencioni). A Palazzo Chiabrera, la mostra 'Le Theatre du Monde' dell’artista plasticienne Faé A. Djeraba. Alla Sala ex Kaimano, apertura della mostra di pittoscultura 'Natura e artificio' dell’artista Piero Racchi. In corso Bagni sarà possibile apprezzare l'urban knitting dell'Associazione CasaRosa di Xenia per il progetto 'Artistinicorso', con l'esposizione dei manufatti di artigianato. Sotto i portici di Corso Dante, infine, l'esposizione delle opere realizzate dagli artisti del Circolo Baretti.