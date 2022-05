Donatore di musica: serata con Marziali e i volontari oncologici

NOVI LIGURE — Marco Marziali è un medico specialista in immunologia, esperto in trapianto di midollo osseo, musicista e scrittore. E domani, martedì 31 maggio, sarà a Novi Ligure per presentare il suo ultimo libro, “Il donatore di musica”.

Oggetto del libro sono i doni e gli scambi: il dono della vita (attraverso il sangue, o il midollo osseo) e il dono della musica; gli scambi tra curati e curanti, e quelli tra arte e scienza, tra medicina, letteratura e musica.

Alle 21.00, presso l’auditorium dell’istituto Casella (ex caserma Giorgi di via Verdi), Marco Marziali colloquierà con Vittorio Fusco, oncologo. Ci saranno inoltre gli intermezzi musicali di Alessandro Bertuccini (istituto Casella) e letture di pagine del libro (da parte di Marco Gaudio della compagnia teatrale I Pochi di Alessandria).

Nella serata sarà possibile acquistare (a offerta libera) copie autografate del libro “Il donatore di musica”, con ricavato interamente devoluto a favore delle associazioni di volontariato in oncologia, ematologia e cure palliative del territorio provinciale di Alessandria.

L’evento sarà anche l’occasione per incontrare il sorprendente e ricchissimo panorama del volontariato in ambito oncologico. Hanno infatti aderito all’evento ben 16 associazioni della provincia: Ciliberto, Iris e Isco di Novi; Bios, Lilt, Minetti, Ail e Ferrari di Alessandria; Vela e Cigno di Ovada; Cassola Pasquali di Castelnuovo Scrivia; Cucchi di Tortona; Vitas, Andos e Pulmino Amico di Casale Monferrato; Aiutiamoci a vivere di Acqui Terme.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria alla mail fusco.dott.vittorio@gmail.com o con un messaggio al numero 338 8975831, indicando nome e numero dei posti richiesti.